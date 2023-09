Benneckenstein - Ein Zug der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) ist an einem unbeschrankten Bahnübergang in Benneckenstein mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Der Fahrer des Transporters sei dabei leicht verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei im Landkreis Harz mit. Der Zug sei in Richtung Nordhausen in Thüringen unterwegs gewesen. Die Eisenbahnstrecke wurde nach Angaben der HSB zunächst gesperrt.