Harzer Schmalspurbahnen steuern Brocken am Freitag nicht an

Ein Windsack steht fast horizontal in der Luft und zeigt den Wind an.

Wernigerode - Wegen der erwarteten stürmischen Witterung steuern die Harzer Schmalspurbahnen den Brocken am Freitag nicht an. Der Zugverkehr zwischen Schierke und dem Harzgipfel ruhe dann, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Auf dem übrigen Streckennetz laufe alles planmäßig. „Nach aktuellem Stand geht die HSB von einer Wiederaufnahme des Brockenverkehrs ab dem 30.12.2023 aus“, hieß es weiter.