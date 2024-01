Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat angesichts der Bauernproteste einen Runden Tisch im Kanzleramt gefordert. „Dieser Konflikt muss so schnell wie möglich von der Straße runter“, sagte Haseloff am Mittwoch in Magdeburg. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) müsse sich mit den Verbänden zusammensetzen und eine Lösung finden. Die Stabilität einer vernünftigen Demokratie hänge auch von diesem Konflikt ab. Zugleich unterstützte Haseloff die Proteste der Landwirte und die Forderung nach finanzieller Unterstützung. „Es wird keine subventionsfreie Landwirtschaft geben können.“

Am Mittwoch hatten hunderte Landwirte mit ihren Traktoren zahlreiche Autobahn-Auffahrten blockiert und über Stunden für Verkehrsbehinderungen in Sachsen-Anhalt gesorgt. Von den 81 Auffahrten im Land wollten die Bauern 65 blockieren. Allein im Bereich der Polizeiinspektion Magdeburg waren nach Behördenangaben rund 580 Personen mit etwa 450 Fahrzeugen beteiligt. Am Nachmittag meldete die Polizei nach und nach die Auflösung der Blockaden. Für den Donnerstag sind erneut Protestaktionen geplant, unter anderem in Dessau-Roßlau.