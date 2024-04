Reiner Haseloff (CDU) Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, spricht in der Staatskanzlei zu Medienvertretern.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat den Handballern vom SC Magdeburg zu ihrem Pokalsieg gratuliert. „Ganz Sachsen-Anhalt ist heute Handball-Land“, teilte Haseloff am Sonntag über das soziale Netzwerk X mit. Mit den Siegen in der Klub-Weltmeisterschaft und im DHB-Pokal habe der Club seine einzigartige Klasse in der laufenden Saison unter Beweis gestellt. Der SC Magdeburg besiegte im Finale des DHB-Pokals die MT Melsungen mit 30:19.