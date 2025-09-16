Ein neues Bildungszentrum soll moderne Werkstätten und Labore bieten. Ministerpräsident Haseloff spricht von einer Investition in die Zukunft der Jugendlichen und Unternehmen.

Bitterfeld-Wolfen - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat zwei Förderbescheide für den geplanten Neubau des Bildungszentrums Mitteldeutschland in Bitterfeld-Wolfen übergeben. Das Vorhaben im Landkreis Anhalt-Bitterfeld soll mit rund 68,8 Millionen Euro aus dem Strukturstärkungsgesetz für Kohleregionen unterstützt werden, wie die Staatskanzlei mitteilte. Weitere 722.000 Euro fließen demnach in den Aufbau eines Projektteams, das Planung und Koordinierung übernehmen soll.

Die Mittel stammen aus dem Bundesprogramm STARK (Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten).

„Gute Ausbildung ist eine Investition in die Zukunft im doppelten Sinne: nämlich in die Zukunft der Jugendlichen ebenso wie in die Zukunft der Unternehmen“, sagte Haseloff bei der Übergabe der Bescheide. Der Neubau sei ein bedeutender „Schritt für eine nachhaltige Fachkräftesicherung in der Chemiebranche und anderen industriellen Kernbereichen im Mitteldeutschen Revier“.

Der Neubau soll die bisherigen drei Standorte des Bildungszentrums Wolfen-Bitterfeld bündeln. Geplant sind moderne Werkstätten, innovative Labore und energieeffiziente Lernräume.