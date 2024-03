An Weihnachten standen zahlreiche Felder entlang der Helme unter Wasser. Schlimmeres konnte durch zahlreiche Helfer abgewendet werden. Dafür dankte ihnen am Freitag auch der Ministerpräsident.

Sangerhausen - Auf einer Veranstaltung zum Dank für die Hochwasser-Helfer im Landkreis Mansfeld-Südharz hat ihnen Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff seinen Respekt ausgesprochen. „Viele Helferinnen und Helfer haben unter Hintanstellung familiärer Verpflichtungen und dienstlicher Belange großartige und wertvolle Hilfe geleistet“, sagte der CDU-Politiker am Freitagabend in der Mammuthalle in Sangerhausen. Die Menschen hätten Anteil genommen am Schicksal anderer, sich für die vom Hochwasser betroffenen Menschen verantwortlich gefühlt und gehandelt. „Das macht unsere Gesellschaft lebenswerter und verdient großen Respekt.“

In Mansfeld-Südharz war das Wasser des Flusses Helme an den Weihnachtsfeiertagen teils stark über seine Ufer getreten. Die Helme fließt von Thüringen in die Talsperre Kelbra, anschließend weiter durch Mansfeld-Südharz und bei Mönchpfiffel-Nikolausrieth dann wieder nach Thüringen. Auch im Nachbarbundesland waren einzelne Regionen von Hochwasser betroffen.

Am 30. Dezember 2023 rief Landrat André Schröder (CDU) den Katastrophenfall für den Landkreis aus, wodurch der Landkreis die Organisation der Lage übernahm. Neben freiwilligen Helferinnen und Helfern waren auch die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk und die Bundeswehr zur Hilfe vor Ort. Angaben zufolge waren bis zum Eintreffen der 235 Soldatinnen und Soldaten am 5. Januar in der Spitze täglich 150 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz.

Ohne die Helferinnen und Helfer hätte das Hochwasser weitaus schlimmere Folgen gehabt, sagte Haseloff. „Alle Helferinnen und Helfer haben mit der gleichen Entschlossenheit bis an die Grenzen ihrer eigenen Kräfte und manchmal auch darüber hinaus angepackt. Wir vergessen das nicht. Sie alle sind Vorbilder“, sagte der Ministerpräsident. Neben ihm und Landrat Schröder wurde zu der Veranstaltung auch Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) erwartet.