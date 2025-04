Ein Cyberangriff hat das Internetportal berlin.de seit Tagen teilweise lahmgelegt. Das Problem hält an.

Berlin - Das Internetportal des Landes Berlin ist weiterhin durch einen sogenannten Cyberangriff gestört. Der Angriff begann bereits am Freitagabend, auch am Dienstagmorgen waren viele Seiten nicht zu erreichen. Zwischenzeitlich war die Störung am Montag teilweise behoben, aber dazu hieß es, die Probleme seien noch nicht gelöst.

Betroffen sind weite Bereiche von berlin.de. Dazu gehören die Internetseiten des Senats und der Polizei. Die Serviceportale für Terminbuchungen bei den Bürgerämtern waren am Dienstagmorgen intakt.

Überlastungsangriff

Laut der Senatskanzlei handelt es sich einen Überlastungsangriff, bei dem durch massenhafte Abrufe die Server zum Ausfall gebracht werden. Experten sprechen von einem Distributed Denial of Service (DDoS).

Die Senatskanzlei versicherte, Daten seien nicht abgeflossen. Wer die Angreifer seien, sei noch unklar. Schon Anfang April 2023 hatte es einen ähnlichen Cyberangriff gegeben.