Haus in Berlin-Marzahn geräumt wegen möglichem Gefahrenstoff

Berlin (dpa/bb) - Nach dem Fund einer möglicherweise gefährlichen Flüssigkeit ist in Berlin-Marzahn ein Mehrfamilienhaus geräumt worden. Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Kriminaltechnischen Instituts (KTI) der Polizei seien vor Ort, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag auf Anfrage. Die Bewohner von fünf Wohnungen in dem elfgeschossigen Hauses hätten das Gebäude vorsorglich verlassen müssen. Der Vermieter bemühe sich um eine vorübergehende Unterkunft.

Nach dem Tod eines Hausbewohners seien dessen Söhne in der Wohnung auf einen Eimer mit einer Flüssigkeit und einem Gefahrenzeichen gestoßen, schilderte die Polizeisprecherin. Die Männer hätten daraufhin die Behörden verständigt. Experten prüften nun, um welche Flüssigkeit es sich konkret handele und welche Gefahr davon ausgehe.