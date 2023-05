Haus in Marzahn geräumt: Wegen möglichem Gefahrenstoff

Ein Polizeiwagen steht vor einem Haus in Marzahn.

Berlin - Der Fund einer möglicherweise gefährlichen Flüssigkeit hat in Berlin-Marzahn zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in einem Mehrfamilienhaus geführt. Mehrere Mieter des elfgeschossigen Gebäudes mussten am Dienstag ihre Wohnung verlassen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Auslöser war demnach, dass die Söhne eines Hausbewohners nach dessen Tod die Wohnung räumten und dabei auf einen Eimer mit einer Flüssigkeit und einem Gefahrenzeichen stießen.

Die Männer hätten daraufhin die Behörden verständigt. Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Kriminaltechnischen Instituts (KTI) prüften vor Ort, um welche Flüssigkeit es sich konkret handelte und ob davon eine Gefahr ausging. Vorsorglich mussten die Bewohner von fünf Wohnungen das Gebäude verlassen. Die Substanz habe sich jedoch als ungefährlich herausgestellt, hieß es später von der Polizei.