Am späten Mittwochabend brennen ein Haus und eine Scheune in Bad Lobenstein. Auch eine Garage bleibt von den Flammen nicht verschont. Es entsteht ein hoher Sachschaden.

Haus und Scheune in Brand - 71-Jähriger leicht verletzt

Brand in Bad Lobenstein

Bad Lobenstein - Ein 71-Jähriger ist bei einem Brand in Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) leicht verletzt worden. Die Brandursache sollte Angaben der Polizei zufolge noch ermittelt werden. Zunächst geriet am Mittwochabend die Scheune in Brand, woraufhin das Feuer auf das Einfamilienhaus und die Garage eines Nachbarn übergriff, wie es hieß. Der 71-Jährige konnte das Haus selbstständig verlassen. Bei dem Feuer im Ortsteil Unterlemnitz entstand laut Polizei ein Sachschaden von 150.000 Euro. Das Haus war nicht mehr bewohnbar und die Scheune komplett ausgebrannt.