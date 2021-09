Hausbewohner schließt Einbrecherduo im Keller ein

Greifswald - Bei einer geistesgegenwärtigen Aktion hat ein Mann in Greifswald zwei Einbrecher kurzerhand eingeschlossen und der Polizei gemeldet. Wie ein Sprecher am Mittwoch sagte, ereignete sich der Vorfall am frühen Morgen im Keller eines Mehrfamilienhauses. Die 17 und 32 Jahre alten Einbrecher seien dort festgenommen und ihre Beute beschlagnahmt worden. Die Staatsanwaltschaft prüfe nun, ob die beiden polizeibekannten Greifswalder für weitere Kellereinbrüche verantwortlich sind und ob Haftanträge gestellt werden.

Der Bewohner habe Geräusche aus dem Keller gehört und das Duo beobachtet. Dann habe er die Kellerzugangstür abgeschlossen und Alarm geschlagen. Die Beamten fanden zwei schwarz gekleidete Männer vor, die sich mittels Bolzenschneider und Stemmeisen Zutritt in das Kellergeschoss verschafft und mehrere Kellerabteile der Anwohner geplündert haben sollen. Ein Teil des Diebesgutes habe schon wieder zurückgegeben werden können.

In der Region gibt es seit Wochen immer wieder Kellereinbrüche. „Das war eine tolle Aktion von dem Bewohner“, lobte ein Polizeisprecher den Greifswalder.