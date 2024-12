Fraureuth (dpa/sn)- Ein 61-Jähriger ist bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Fraureuth (Kreis Zwickau) leicht verletzt worden. Am Mittwochabend stand das Haus aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand, so die Polizei. Der 61 Jahre alte Besitzer konnte sich selbstständig aus dem Haus retten und wurde wegen einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten mehrere Stunden an. Das Haus im Ortsteil Gospersgrün ist nach dem Brand demnach unbewohnbar. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Ein Brandursachenermittler hat seine Arbeit aufgenommen.