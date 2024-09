Ein Einfamilienhaus geht am Wochenende in Lichtenau in Flammen auf. Nach dem Löschen findet die Feuerwehr eine Leiche darin - zu den Umständen in dem Fall wird ermittelt.

Hausbrand in Lichtenau - Ursache und Opfer unbekannt

Lichtenau - Ein Feuer hat am vergangenen Wochenende ein Einfamilienhaus in Lichtenau nordöstlich von Chemnitz zerstört. Die genaue Ursache ist auch nach erfolgter Untersuchung des Brandortes noch unklar. Ein technischer Defekt könne nicht ausgeschlossen werden, aber auch fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung seien möglich, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Dazu laufen weitere Ermittlungen und ebenso zu der Frage, ob die in der Ruine gefundene Person der Bewohner ist. Zur Identität ist laut Polizei bisher nichts bekannt und eine Obduktion angeordnet.

Das Feuer brach am Samstagabend in einem Zimmer des Hauses aus, das wenig später komplett in Flammen stand. Nach Ende der Löscharbeiten fanden Feuerwehrleute die leblose Person. Ansonsten wurde niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bisher nicht fest.