Hannover - Niedersachsens Landtag befasst sich von Dienstag (9.00 Uhr) an abschließend mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2024. Das Volumen soll 42,3 Milliarden Euro betragen, wie das Finanzministerium mitteilte. Das ist etwas mehr als in diesem Jahr (plus 0,7 Prozent).

Kernvorhaben der Landesregierung aus SPD und Grünen sind die Anhebung der Gehälter für Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Realschulen, der Aufbau einer landeseigenen Gesellschaft zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums und der weitere Ausbau des Zugangs zu schnellem Internet.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte, seine Regierung habe im Vergleich zum Bund ein „realistisches und verlässliches Zahlenwerk“ vorgelegt. Die Abstimmung über den Haushalt ist für Donnerstag geplant.