Bochums Trainer Dieter Hecking verliert trotz Niederlage nicht den Glauben an den Bundesliga-Verbleib.

Bochum - Trotz der Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim verliert Bochums Trainer Dieter Hecking nicht den Glauben an den Klassenverbleib. „Das ist Abstiegskampf. Solche Ergebnisse musst du in Kauf nehmen, wenn du deine Ziele erreichen willst“, sagte Hecking nach dem 0:1 seines VfL gegen die Kraichgauer.

„Wir haben schon sehr, sehr viel gut gemacht an Boden. Wenn man mir gesagt hätte, dass wir am 24. Spieltag auf Platz 16 stehen, hätte ich das sofort genommen“, betonte der Cheftrainer. „Bei aller Enttäuschung heute geht der Blick nach vorn. Wir haben noch zehn Spiele.“ In denen gelte es, alles „reinzuhauen“ und die Punkte zu holen.

Eine Torwartdiskussion will Hecking trotz des Fehlers von Keeper Timo Horn, der zum Gegentor führte, nicht führen. „Er ist jetzt nicht die Nummer eineinhalb, sondern es ist die Nummer eins“, sagte Hecking. Der Trainer hatte den Ex-Kölner nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Stammkeeper Patrick Drewes ins Tor gestellt und zuletzt angekündigt, ihn auch weiterhin spielen zu lassen.