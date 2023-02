Polizisten sprechen von einer Hebebühne aus mit einem Aktivisten der Initiative "Heibo bleibt" in einem besetzten Waldgebiet in der Laußnitzer Heide.

Ottendorf-Okrilla - Beim Großeinsatz im Waldstück Heidebogen bei Ottendorf-Okrilla nördlich von Dresden sind inzwischen vier Baumhäuser vollständig geräumt worden. Drei davon seien bereits abgerissen worden, wie die Polizei am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Zudem beseitigten Einsatzkräfte auch einige als Tripod bekannte höhergelegte Plattformen auf drei Stelzen.

Obwohl die Räumung bislang friedlich verlaufen sei, soll sich nach Angaben der Polizei in einem Fall ein Aktivist den Beamten widersetzt haben. Am Mittwochmorgen begannen die Räumungsarbeiten des Waldstücks im Landkreis Bautzen, das im lokalen Sprachgebrauch „Heibo“ genannt wird. Die Aktivisten wollen verhindern, dass das Waldstück für den Kiesabbau abgeholzt wird. Das Unternehmen KBO in Ottendorf-Okrilla will in der Region weiter Kies abbauen und besitzt dafür die Genehmigung.