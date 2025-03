Bad Fallingbostel - Mit einer symbolischen Grundsteinlegung ist der Fortschritt am Bau des neuen Heidekreis-Klinikums in Bad Fallingbostel gewürdigt worden. Ende 2028 soll die Zentralklinik mit 345 Betten bezugsfertig sein. Sie wird mit 222 Millionen Euro aus Landes- und Bundesmitteln gefördert, die Gesamtkosten werden auf rund 278 Millionen Euro geschätzt. Die Kliniken in Soltau und Walsrode werden dort zentralisiert.

„Dieser Klinikneubau ist ein Paradebeispiel dafür, wie qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung im Flächenland Niedersachsen zukünftig aussehen kann und wird“, sagte Christine Arbogast, Staatssekretärin im Gesundheitsministerium in Hannover. In enger Abstimmung hätten sich alle Beteiligten frühzeitig und beherzt auf den Weg gemacht, die Gesundheitsinfrastruktur neu zu denken.

Mehr Vor- als Nachteile durch Konzentration

Ihr sei bewusst, dass die Konzentration von mehreren Standorten oftmals mit Sorgen innerhalb der Bevölkerung einhergehe, erklärte Arbogast. Dies sei absolut nachvollziehbar, doch am Ende profitiere die gesamte Region: Die Versorgungsqualität steige, das Personal könne effizienter eingesetzt werden, betriebliche Prozesse schneller und schlanker ablaufen und nicht zuletzt würden insgesamt die Defizite für den laufenden Betrieb sinken.

Zentralklinken entstehen auch an anderen Orten in Niedersachsen. In Ostfriesland werden bis Ende des Jahrzehnts in der Gemeinde Südbrookmerland (Landkreis Aurich) die Standorte Emden, Aurich und Norden zusammengelegt. Die dritte Großklinik entsteht in Twistringen im Landkreis Diepholz.