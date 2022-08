Heil will Volltreffer landen

Magdeburg - Hubertus Heil (49), Bundesarbeitsminister, hat versucht, einen Volltreffer zu landen. In der Arena des 1. FC Magdeburg schoss der SPD-Politiker dafür am Donnerstag ein paar Mal vom Elfmeterpunkt - und versenkte mehrere Bälle im Tor. Heil spielte früher selbst beim SV Adler Hämelerwald nahe seiner Heimatstadt, dem niedersächsischen Peine - „als rechter Verteidiger“, wie er erzählte. Auf derselben Position spiele jetzt bei einem anderen Verein sein Sohn.

In der Bundesregierung will Heil als Nächstes einen sozialpolitischen Treffer landen. Gegen manche Widerstände will er für die Einführung des Bürgergelds anstelle des heutigen Hartz-IV-Systems zum 1. Januar sorgen. In der Magdeburger MDCC Arena traf der Arbeitsminister auf die Macher eines Startups mit dem Namen mycrocast, mit dessen Apps unter anderem jede und jeder selbst Fußballspiele kommentieren kann.