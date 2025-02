Magdeburg - Nach der überwundenen Heim-Misere befindet sich der 1. FC Magdeburg mitten im Aufstiegsrennen. In die Freude über das 3:0 gegen den 1. FC Köln mischte sich beim Team von Trainer Christian Titz auch Erleichterung. „Es freut uns umso mehr, dass wir das eine Jahr nicht überschritten haben. Wir sind jetzt alle ziemlich glücklich“, sagte Torschütze Daniel Heber. Die Magdeburger vermieden es nur knapp, mehr als ein Jahr keinen Sieg zu Hause zu feiern.

„Noch haben wir nichts erreicht. Wir gucken mal, was noch möglich ist. Wir haben Qualität. Und wir freuen uns, dass wir sie ganz gut auf den Platz bringen“, betonte Heber. Er hoffte nach dem ersten Heimerfolg nach 51 Wochen und 15 sieglosen Spielen auf zwei freie Tage.

Torschütze Heber: „Wir träumen nicht“

Damit schob sich der FCM in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga bis auf zwei Zähler an Köln heran und ist vorerst punktgleich hinter Hamburger SV Dritter. In Sachen Erstliga-Aufstieg verliert Trainer Christian Titz ohnehin kein Wort. Heber ist da schon mutiger. „Wir sind alles Fußballer. Natürlich guckt man dann auf die Tabelle, aber wir träumen nicht. Wir wissen, wo wir herkommen. Das ist kein großes Thema von uns, weil wir auf unser Spiel gucken, wir wollen uns alle verbessern. Was am Ende dabei rauskommt, schauen wir mal.“