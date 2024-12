Schauspieler Heinz Hoenig kämpfte wochenlang um sein Leben. In einem Interview sagte er nun, dass er zurück vor die Kamera möchte.

Heinz Hoenig: Will Filme drehen, bis ich 130 Jahre alt bin

Blankenburg - Trotz schwerer Krankheit möchte Schauspieler Heinz Hoenig weiter Filme drehen. „Ich bin gespannt auf mein nächstes Filmangebot. Denn ich bin noch längst nicht am Ende“, sagte der 73-Jährige der Zeitschrift „Bunte“. Er habe immer das Gefühl, es fange gerade erst an. „Das ist mein Beruf und den will ich machen, bis ich 130 Jahre alt bin!“

Hoenig lag im künstlichen Koma

Der Schauspieler war im Frühjahr nach Angaben seiner Frau wegen akuter Herzprobleme in ein Krankenhaus gebracht worden und lag im künstlichen Koma. Anschließend war er an der Speiseröhre operiert worden. Da der Schauspieler nicht über eine Krankenversicherung verfügt, startete das Management eine Spendenkampagne, um die Krankenhaus- und Behandlungskosten zu finanzieren. Laut Angaben auf der Spendenseite von Mitte November stehen noch weitere Operationen aus.

Hoenig spielte unter anderem im 80er-Jahre-Erfolg „Das Boot“ mit und ist auch aus Fernsehmehrteilern von Regisseur Dieter Wedel aus den 90er Jahren bekannt („Der große Bellheim“, „Der Schattenmann“, „Der König von St. Pauli“). Anfang 2024 hatte er im RTL-Dschungelcamp als Kandidat mitgemacht. Hoenig wohnt mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern in Blankenburg (Sachsen-Anhalt) im Harz.