Heiß-wolkiges Sommerwetter in Berlin und Brandenburg

Potsdam - Der Sommer zeigt sich in Berlin und Brandenburg dieser Tage heiß und wolkig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte, steigen die Temperaturen am Mittwoch auf 27 bis 30 Grad. Zudem ziehen Wolken auf, die sich während des Tages immer mehr verdichten. Im Norden des Landes können sogar einige Regentropfen niedergehen.

Am Donnerstag wird es heiter, zeitweise wolkig und trocken. Die Temperatur liegt bei 22 bis 26 Grad.