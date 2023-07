Hannover - Die Hitze ist zurück in Niedersachsen: Am Sonntag ist bei schwülen Temperaturen bis zu 36 Grad Schwitzen angesagt. Zuvor sollte am Samstag unter Hochdruckeinfluss zunehmend heiße und noch vergleichsweise trockene Luft aus Südwesteuropa heranziehen, die Höchstwerte sollten bei 27 Grad auf den Inseln und bis zu 33 Grad im Süden des Landes liegen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die trockene Luft werde am Sonntag zunehmend durch schwüle Luft ersetzt.

Die Nacht zum Sonntag wird demnach gering bewölkt oder klar. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 19 Grad. Der Sonntag soll sonnig beginnen, im Tagesverlauf bilden sich laut Vorhersage Quellwolken. Nachmittags und abends sind im Westen erste Schauer und teils kräftige Gewitter möglich. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen um 26 Grad auf den Inseln, 29 Grad in Friesland und bis zu 36 Grad im Südosten Niedersachsens.

Die Nacht zum Montag werde wechselnd bewölkt mit weiteren kräftigen Schauern und Gewittern, teils unwetterartig, ausfallen, teilte der Wetterdienst mit. Die Tiefstwerte liegen bei etwa 18 Grad. Der Montag werde dann nach Abzug letzter Schauer und Gewitter zunehmend heiter und meist trocken sein. Erwartet werden Tageshöchsttemperaturen zwischen 21 Grad auf den Inseln und 28 Grad in Göttingen.

Das Bundesgesundheitsministerium empfiehlt in Anbetracht der hohen Temperaturen vor allem Älteren, Kranken, Schwangeren und Eltern mit Kleinkindern, unter anderem ausreichend zu trinken, Anstrengungen zu vermeiden und die Wohnung kühl zu halten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will das Land zudem mit einem „Hitzeschutzplan“ besser gegen hohe Temperaturen wappnen. Neue Schutzangebote gegen Hitzewellen sollen in den nächsten Wochen an den Start gehen, wie der SPD-Politiker am Montag sagte. Lauterbach hatte erläutert, in der Vergangenheit seien jedes Jahr Tausende Menschen an Hitze gestorben.