Dresden - In Dresden ist die Feuerwehr zu einem Heißluftballon in Notlage gerufen worden. Die Ballonhülle hatte sich nach einer Sicherheitslandung in einer Straßenlaterne und mehreren Bäumen verfangen, wie die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilte. Grund dafür war demnach eine Windböe. Für den Einsatz am Mittwochabend leuchtete die Feuerwehr den Bereich großflächig aus. Mithilfe von drei Drehleiterfahrzeugen gelang es den Einsatzkräften die Ballonhülle zu bergen. Insgesamt waren 28 Kameraden der Feuerwehr an dem Einsatz beteiligt.