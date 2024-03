Dresden - Heitere Abschnitte und Wolken erwarten die Menschen in Sachsen am Sonntag. Dabei bleibt es trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 11 Grad, im Bergland zwischen 5 und 9 Grad. Nachts ziehen die Wolken in Ostsachsen größtenteils ab. Weiterhin bleibt es trocken, verbreitet tritt leichter Frost auf. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen minus 2 und 1 Grad.

Die neue Woche beginnt am Montag vor allem in der Oberlausitz freundlich. Im Tagesverlauf wird es dann überwiegend stark bewölkt, aber es soll nicht regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 10 Grad. Nachts halten sich die Wolken hartnäckig am Himmel, in Ostsachsen wird es zeitweise klar. Es kühlt auf Temperaturen zwischen minus 3 und 2 Grad ab.