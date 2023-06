Potsdam - Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Brandenburger Landtag, Daniel Keller, hat die Bundesregierung für ihr Heizungsgesetz kritisiert. „Unsere Erwartungen hier sind sehr klar, dass es hier größere finanzielle Förderprogramme auch vom Bund geben muss, damit die Umstellung für Brandenburgerinnen und Brandenburger eine lösbare Herausforderung wird“, sagte Keller am Dienstag im Landtag. Das habe er zuvor Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) in einem Gespräch klar gemacht.

Bisher sei im Gespräch, dass der Bund lediglich rund 30 Prozent der Kosten trage, in einigen Härtefällen auch 50 Prozent. „Hier sehen wir die Bundesregierung in der Pflicht, auch größere Förderungen, also über 50 Prozent hinaus, in den Blick zu nehmen“, so Keller. Sinnvoll sei dabei auch eine soziale Staffelung.

Die Ampel-Koalition hatte sich zuvor auf eine Grundlinie zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) geeinigt, dem sogenannten Heizungsgesetz. Allerdings sind noch etliche Punkte offen, etwa wer von der Pflicht ausgenommen ist, wie viel der Bund dazu gibt oder was auf Mieterinnen und Mieter zukommt. Das Gesetz, das keiner Zustimmung der Länder bedarf, soll noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Bürgerinnen und Bürger könnten die Auswirkungen bereits ab Januar zu spüren bekommen.

Wichtig sei in den kommenden Wochen, dass die vielen offenen Fragen zum Gesetz ausgeräumt würden, sagte Keller. „Und ich glaube, diese Botschaft ist heute bei Klara Geywitz auch sehr klar angekommen.“ Keller kritisierte, dass der Bund die Länder seiner Meinung nach zu wenig eingebunden hatte. „Da hätte ich mir schon in dem gesamten Prozess eine bessere Verzahnung mit dem Land, aber vor allem mit der kommunalen Ebene gewünscht.“ Denn die Kommunen seien es, die das Heizungsgesetz am Ende umsetzen müssten.