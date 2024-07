Auf der Autobahn bei Meerane ereignet sich ein Unfall. Eine Frau will zu Hilfe eilen und wird dabei selbst verletzt.

Meerane/Zwickau - Eine 42-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Autobahn A4 bei Meerane (Kreis Zwickau) zu Hilfe geeilt und dabei selbst verletzt worden. Sie wurde mit schweren Verletzungen an den Beinen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Zwickau mitteilte.

Ein Sattelschlepper war am Freitagabend an der Abfahrt aus noch ungeklärter Ursache zunächst gegen die Leitplanke und dann gegen ein großes Verkehrsschild gefahren. Die Frau hatte den Unfall im Rückspiegel beobachtet. Sie hielt an und wollte dem Sattelschlepper zur Hilfe eilen, als ein weiterer Wagen gegen das beschädigte Verkehrsschild fuhr und sie von einem Teil getroffen wurde.

Die Fahrer vom Sattelschlepper und vom zweiten Wagen blieben unverletzt. Wegen der Berge- und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn in Richtung Erfurt für mehrere Stunden komplett gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 80.000 Euro.