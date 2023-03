Potsdam - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die Kochkünste seines Freundes Jan Redmann in der gemeinsamen WG-Zeit gelobt. Redmann sollte am Samstagnachmittag in Potsdam zum neuen Landesvorsitzenden der brandenburgischen CDU gewählt werden. Wüst erinnerte beim Landesparteitag an die gemeinsame Zeit in einer Wohngemeinschaft in Brüssel. „Jan hat immer gekocht“, sagte er. „Er hat Bratkartoffeln gemacht, die waren fast so gut wie von unserer Mutter.“ Beide CDU-Politiker sind sich eng verbunden: „Jan ist ein sehr wertvoller Freund“, sagte Wüst.