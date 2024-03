Eier liegen in einem Betrieb mit Eiern aus Freilandhaltung in der Region Hannover.

Halle - Hennen in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr durchschnittlich 306 Eier gelegt - acht mehr als noch im Jahr zuvor. In Betrieben mit mindestens 3000 Haltungsplätzen für Hennen seien in Sachsen-Anhalt 688,2 Millionen Eier und damit 9,8 Millionen mehr als im Vorjahr gelegt worden, teilte das Landesstatistikamt am Mittwoch mit. Der Großteil der Eier (68,4 Prozent) stammte demnach aus Bodenhaltung, 22,3 Prozent aus Freilandhaltung und 9,3 Prozent aus ökologischer Haltung. 2,2 Millionen Tiere wurden gezählt.