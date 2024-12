Sie hatte Anteil daran, dass es vor zehn Jahren zu Rot-Rot-Grün in Thüringen kam. Später zog es die Linke-Politikerin Susanne Hennig-Wellsow in die Bundespolitik. Das ist nun vorbei.

Erfurt/Berlin - Thüringens ehemalige Linke-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow steigt aus der Bundespolitik aus. Sie werde nicht erneut für den Bundestag kandidieren, teilte sie auf ihrer Internetseite mit. Als Landeschefin hatte sie Anteil daran, dass es 2014 in Thüringen zur bundesweit ersten Dreierkoalition aus Linke, SPD und Grünen kam. Zeitweise war die heute 47-Jährige auch Bundesvorsitzende der Linken, bis sie von dem Amt zurücktrat. Seit 2021 gehörte sie dem Bundestag an.

„Ich bin jetzt seit über 20 Jahren Mitglied in Parlamenten, habe einiges umrundet, vieles erlebt und ja, ich bin auch manchmal politisch gescheitert und musste öfter als einmal wieder aufstehen. Jetzt ist es für mich Zeit, beruflich etwas Neues zu beginnen“, erklärte Hennig-Wellsow.

Thüringens Linke will am 21. Dezember in Sömmerda ihre Kandidaten für die Bundestagswahl, die voraussichtlich am 23. Februar stattfindet, nominieren. Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat eine Kandidatur angekündigt.