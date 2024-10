Fünf Treffer nach sechs Bundesliga-Spieltagen. Nationalspieler Jonathan Burkardt vom FSV Mainz 05 überzeugt in dieser Saison mit starken Leistungen - und begeistert auch seinen Coach.

Mainz - Trainer Bo Henriksen schwärmt vom frischgebackenen Fußball-Nationalspieler Jonathan Burkardt. „Er ist ein professioneller Typ“, sagte Henriksen vor dem Bundesliga-Heimspiel der 05er gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Er will jeden Tag trainieren“, betonte der Coach und fügte hinzu: „Was für ein Mann, was für ein Spieler.“

In den ersten sechs Liga-Spielen erzielte Burkardt fünf Treffer und steht damit bei der Torjägerliste auf Platz zwei. Möglich, dass der 24-Jährige das Interesse anderer Vereine weckt, wenn er so weitermacht. Bei einem Club wie Mainz sei das aber normal, betonte Henriksen. Burkardt hat bei den Rheinhessen aktuell einen Vertrag bis Sommer 2027.

Kohr fehlt wegen einer Gelbsperre

Verzichten muss Henriksen gegen Leipzig auf Abwehrspieler Dominik Kohr, der schon am sechsten Spieltag seine fünfte Gelbe Karte in dieser Saison sah und damit gesperrt fehlt. Zuletzt hatte es Diskussionen um die harte Spielweise des 30-Jährigen gegeben.

Kohr sei kein schlechter Spieler, betonte Henriksen. „Er spielt ein bisschen hart, aber das ist für uns auch wichtig.“ Für Kohr könnte Andreas Hanche-Olsen in die Startelf rücken. Der Norweger fehlte zuletzt beim 3:0-Auswärtssieg gegen den FC St. Pauli wegen einer Sperre nach einer Gelb-Roten Karte.