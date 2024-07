Laut, bunt und fröhlich dürfte es auch in diesem Jahr beim Berliner CSD werden. Dafür soll auch Herbert Grönemeyer sorgen.

Berlin - Der Musiker Herbert Grönemeyer ist an diesem Samstag Special Guest beim Christopher Street Day (CSD) in Berlin. Der Sänger werde auf der Bühne der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor dabei sein, gaben die Veranstalter bekannt. „Er steht wie kein anderer für das diesjährige CSD-Motto "Demokratie und Vielfalt" ein“, hieß es. Grönemeyer engagiere sich seit Jahrzehnten sozial und politisch, gerade auch für dieses Land und seine Demokratie.

Die Organisatoren des 46. CSD Berlin erwarten bis zu einer halben Million Menschen, die unter dem Motto „Nur gemeinsam stark - Für Demokratie und Vielfalt“ demonstrieren. Der CSD in Berlin gilt als eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren Community in Europa. Es nehmen insgesamt 75 Wagen, Dutzende Fußgruppen und verschiedene Musiker und Musikerinnen teil.