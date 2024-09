Magdeburg - Kühlere und anfangs auch stürmische Tage stehen den Menschen am Wochenende in Sachsen-Anhalt ins Haus. Dabei schwächt sich der Wind nach und nach ab, und am Himmel zeigt sich zunehmend die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte. Bei maximal 18 bis 21 Grad weht am Freitag noch ein frischer Wind mit stürmischen, auf dem Brocken auch orkanartigen Böen. Doch die Bewölkung lockert langsam auf, und es gibt nur vereinzelt Regenschauer. Im Harz werden bis zu 17 Grad erwartet.

Mit einem böigen Nordwestwind, leichten Schauern und nur noch 13 bis 17 Grad setzt sich das wechselhafte Wetter am Samstag fort. Die stürmischen und vor allem auf dem Brocken auch orkanartigen Böen lassen während des Tages nach. Der Sonntag wird dann teilweise sonnig und niederschlagsfrei. Bei bis zu 17 Grad weht nur noch ein schwacher Wind.