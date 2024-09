Berlin/Potsdam - Nach einigen Sonnenstrahlen zum Wochenstart warten im Verlauf der Woche Regenwolken und herbstliche Temperaturen auf die Menschen in Berlin und Brandenburg. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) erreicht die Hauptstadtregion von Osten her ein Tief, welches ab der Nacht zum Dienstag Regen mit sich bringt.

Heute ist es zunächst nebelig, aber trocken. Bei Temperaturen bis zu 16 Grad ist es tagsüber weitestgehend wolkenlos. In der Nacht zum Dienstag ziehen dann laut DWD wieder Wolken auf und es beginnt zu regnen. Nur in der Uckermark und entlang der Oder bleiben die Niederschläge zunächst aus. Nachts liegen die Tiefstwerte bei 6 bis 4 Grad.

Am Dienstag erreicht der Regen auch den Rest Brandenburgs, Auflockerungen gibt es kaum. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad in der Uckermark, 14 Grad in Berlin sowie bis zu 17 Grad in der Elbe-Elster-Niederung. In der Nacht sinken die Temperaturen auf kühle 4 Grad.

Zur Mitte der Woche ist nach aktuellen Angaben des DWD weiterhin mit vielen Wolken und Regen zu rechnen. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch bei 15 Grad. Auch in der Nacht zum Donnerstag ändert sich bei bis zu 6 Grad wenig an den Aussichten der vorigen Tage.