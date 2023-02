Espenfeld/Erfurt - Der Anfang Februar in Espenfeld entdeckte tote Herdenschutzhund ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Wolf getötet worden. Das teilte das Umweltministerium am Montag in Erfurt nach entsprechenden Genanalysen mit. Diese seien zwar nicht eindeutig gewesen, hieß es. Aufgrund der Begutachtung der Situation vor Ort und mit dem jetzt vorliegenden Ergebnis werde aber angenommen, dass der Hund von einem Wolf getötet worden war.

Der tote Herdenschutzhund war mit Bissverletzungen am 9. Februar im Ilm-Kreis unweit einer eingezäunten Schafweide entdeckt worden. Aus seiner Herde in Espenfeld bei Arnstadt wurden drei Schafe vermisst.