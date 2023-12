Schmölln - Der Wursthersteller Wolf GmbH in Schmölln ruft Schinkenpastete zurück. Der Rückruf gilt bundesweit für „Unser Frischepack Geflügel Schinkenpastete 100g“ mit der Chargennummer L938421 und dem Verbrauchsdatum 10. Januar 2024, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Rückruf erfolge vorbeugend, nachdem bei einer mikrobiologischen Kontrolle in einer Packung ein geringer Gehalt an Listerien nachgewiesen worden sei.

Die Ware, die bundesweit ausgeliefert wurde, sei umgehend aus dem Verkauf genommen worden. Es könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Packungen an Endverbraucher abgegeben wurden. Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktcharge werde abgeraten. Die von dem Rückruf betroffenen Produkte können in den jeweiligen Verkaufsstellen gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden.

Listerien sind Bakterien. Eine Listerien-Erkrankung kann etwa zu Durchfall und Fieber innerhalb von 14 Tagen führen. Menschen, die nach dem Verzehr diese Symptome haben, sollen einen Arzt aufsuchen.