Die Firma Bikar stellt Teile aus Aluminium für die Luft- und Raumfahrindustrie her. Der Unternehmensstandort in Ostthüringen wird erweitert.

Hersteller von Aluminiumteilen investiert in Ostthüringen

Bikar Aerospace baut seinen Standort in Korbußen bei Gera aus.

Erfurt/Korbußen - Das westfälische Familienunternehmen Bikar Aerospace GmbH baut seinen Standort in Thüringen aus. Knapp 60 Millionen Euro werden in Korbußen bei Gera in ein neues Zuschnittzentrum für Aluminiumteile investiert, wie beim symbolischen ersten Spatenstich mitgeteilt wurde. Sie seien für die Luft- und Raumfahrtindustrie, den Werkzeug- und Maschinenbau sowie die Medizintechnik bestimmt.

Thüringen unterstützt die Investition nach Angaben von Wirtschaftsstaatssekretär Mario Suckert mit 10,8 Millionen Euro aus einem Bund-Länder-Förderprogramm.

Jobs für Elektroniker und IT-Fachleute

Bis Ende 2025 soll im Gewerbegebiet Korbußen eine neue Produktionshalle mit Sozial- und Verwaltungstrakt entstehen. Die künftigen Produktionsprozesse seien vollständig automatisiert - es entstünden neue Arbeitsplätze in den Bereichen Elektrotechnik, Automatisierungstechnik und IT.

Mit dem Projekt werde industrielle Kompetenz in der Region gesichert. Thüringen sei ein traditioneller Standort der Metallverarbeitung, so Wirtschaftsstaatssekretär Suckert. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten sei die Investition auch ein „Signal der Zuversicht“.

Bikar Aerospace produziert den Angaben nach in Korbußen mit derzeit rund 120 Beschäftigten Platten, Blöcke und Bleche aus Aluminium sowie Frästeile unter anderem für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Durch die Investition wolle das Unternehmen zu einem deutschlandweit führenden Lieferanten sogenannter Nichteisen-Halbzeuge werden.