Die Berliner waren in der 2. Liga zuletzt kaum zu bremsen. Das ändert sich auch in Kiel nicht. Die Flanke zum knappen 1:0-Erfolg schlägt ein Rückkehrer und Geburtstagsjubilar.

Kiel - Hertha BSC hat seine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut. Durch das 1:0 (0:0) des Hauptstadtclubs bei Holstein Kiel siegte die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl zum fünften Mal nacheinander in der Liga und nähert sich weiter der Aufstiegszone an. Obendrein freuten sich die Berliner über das wettbewerbsübergreifend sechste Spiel ohne Gegentreffer. Die Kieler dagegen kassierten die siebte Saison-Pleite.

Hertha-Leistungsträger Fabian Reese kehrte an seinem 28. Geburtstag zu seinem alten Club und in seine Geburtsstadt zurück. Der Offensivspieler legte im Holstein-Stadion mit einer präzisen Flanke den späten Treffer des eingewechselten Angreifers Dawid Kownacki (75. Minute) auf, der unbedrängt per Kopf traf.

Ruhe auf den Rängen

Zunächst blieb es in den ersten Spielminuten auf den Rängen ruhig. Beide Fanlager protestierten gegen die geplanten Maßnahmen der Innenministerkonferenz, die in der kommenden Woche in Bremen tagt.

Auf dem Platz erzielte beinahe Kiels Alexander Bernhardsson (10.) das 1:0 nach einem katastrophalen Fehlpass von Paul Seguin. Doch der Kieler Kapitän verfehlte das Tor aus etwa 30 Metern - Keeper Tjark Ernst stand einige Meter vor dem Gehäuse und hätte wohl kaum etwas ausrichten können.

Beide Clubs erarbeiteten sich zwar Chancen, doch auf beiden Seiten fehlte meistens die Klarheit im Abschluss. Ein Unentschieden wäre durchaus in Ordnung gewesen, ehe die Berliner den entscheidenden Treffer erzielten.