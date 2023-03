Berlin - Der neue Investor bei Hertha BSC nahm in der Mitte Platz und klopfte Präsident Kay Bernstein und Geschäftsführer Thomas Herrich an einer Stelle freundschaftlich auf den Rücken. „Wir sind zuversichtlich, dass sie die Richtigen sind, um diesen Club in die Zukunft zu führen“, sagte Josh Wander, CEO des amerikanischen Unternehmens 777 Partners, bei der Vorstellung des neuen Millionen-Deals am Montag.

Kurz davor hatte der 41-Jährige, mit Basecap und Sakko zwischen sportlich und Business gekleidet, die wichtigste Nachricht für den finanziell schwer angeschlagenen Berliner Club verkündet: 100 Millionen Euro will er mit seiner Firma investieren. Im Verhandlungsprozess sei großes Vertrauen in die Hertha-Verantwortlichen entstanden, sagte er.

An konkrete Bedingungen, was sportlichen Erfolg oder das Erreichen finanzieller Ziele angeht, ist die Zahlung nicht geknüpft. „No“, lautete die kurze Antwort auf die wichtige Frage. Doch das Investment soll bei aller Langfristigkeit irgendwann auch profitabel sein. Daran ließ Wander keinen Zweifel. Zu Details, wann genau die ganze Summe geflossen sein soll und wie viele zusätzliche Anteile am Club sich die Investmentfirma damit sichert, äußerte sich Wander noch nicht.

Die zusätzliche Investition ist für den Hauptstadtclub elementar wichtig. Die von Lars Windhorst, der seine Anteile nun an 777 verkauft hat, seit 2019 insgesamt investierten rund 375 Millionen Euro sind aufgebraucht. Nach aktuellen Zahlen plante der Club in dieser Saison bislang erneut mit einem hohen Verlust von 64 Millionen Euro und verkündete ein negatives Eigenkapital von 15 Millionen Euro. Dazu werden bald Verbindlichkeiten in hoher zweistelliger Millionenhöhe fällig.

Die Bedeutung für den Club, der schon bis zum 15. März bei der DFL die Lizenzierungsunterlagen für die kommende Saison einreichen muss, hob auch Herrich hervor. „Der Einstieg von 777 ist ein zentraler Baustein der Lizenzierung und um die Verbindlichkeiten der Vergangenheit abzubauen.“ Sprich: Ohne neues Geld wird es eng.

Für Präsident Kay Bernstein und Hertha ist es auch ein Tag, um sich endgültig von dem Label zu lösen, das dem Club seit Jahren ganz viel Spott eingebracht hat. „Es ist ein sehr guter Tag für Hertha BSC, um das Label Big City Club endgültig zu beerdigen“, sagte der 42-Jährige.

Anders als nach dem Einstieg von Windhorst gab es dieses Mal das Gegenteil von luftigen Ankündigungen. Der „Größenwahn der vergangenen Jahre“, sei vorbei, sagte Bernstein. Man wolle „demütig“ arbeiten und „sich auf das Wesentliche“ zu konzentrieren. Aus den Fehlern der Vergangenheit habe der Club gelernt. „Wir sind Realisten. Wir werden keine Luftschlösser bauen. Wir werden hart arbeiten“, sagte Herrich. Die finanzielle Stabilität steht an erster Stelle.

Wander und 777 haben anders als Windhorst viel Erfahrung im Profi-Fußball. Seit September 2021 hat das Unternehmen verstärkt in Fußball-Vereine weltweit von der ersten bis zur dritten Liga investiert. Neben dem Pariser Vorortsverein Red Star Paris gehören auch die Erstligisten FC Sevilla, Standard Lüttich, Vasco da Gama aus Brasilien, Melbourne Victory sowie der Zweitligist CFC Genua zum Portfolio. „Fußballvereine wurden lange wie Vereine und nicht wie Unternehmen geführt“, sagte Wander. Dabei könne es den Vereinen zu nachhaltiger Stabilität verhelfen, wenn man sie wie Unternehmen führe.

Auch wenn die 50+1-Regel dem in Deutschland enge Grenzen setzt: 777 dürfte deutlich mehr am Tagesgeschäft beteiligt sein als Windhorst. Schon bei der Trennung von Fredi Bobic und den Wintertransfers war der neue Partner involviert. Hertha will vom Netzwerk und der Expertise profitieren. „Das ist vom ersten Tag an ein sehr partnerschaftliches Verhältnis. Die Synergien mit 777 werden uns helfen“, sagte Herrich.

Bernstein sprach von einem sehr guten Tag für Hertha. „Es gibt dadurch die Möglichkeit, in ruhigere Fahrwasser zu kommen“, sagte der 42-Jährige. Als Kind der Kurve habe er aber auch Verständnis für die Sorgen in Teilen der Fan-Szene. „Wir nehmen sie ernst. Von daher mit ihnen reden, um Ängste abzubauen“, sagte er.