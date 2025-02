Als klarer Favorit treten die Berliner in der Oberpfalz an. Doch die Hertha hat mal wieder große Probleme.

Regensburg - Hertha BSC hat beim Tabellenletzten Jahn Regensburg den nächsten heftigen Dämpfer in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Die Berliner verloren im Jahnstadion nach einer besonders in der ersten Halbzeit schwachen Leistung 0:2 (0:1). Christian Kühlwetter erzielte per Foulelfmeter die Führung (45. Minute). Kurz vor Schluss sorgte der eingewechselte Elias Huth für die Entscheidung (90.+2).

In Berlin dürfte der Druck auf Trainer Cristian Fiél weiter wachsen. Die Aufstiegsambitionen der Berliner sind nach der neunten Saisonniederlage in weite Ferne gerückt. Regensburg dagegen bleibt zwar auf Platz 18, hat aber den Anschluss wieder hergestellt.

Hertha in Hälfte eins deutlich unterlegen

Die Hausherren wollten nach der Bankrotterklärung beim 1:5 bei Mit-Aufsteiger Ulm am vorherigen Wochenende ein anderes Gesicht zeigen und schafften das auch. Das Team von Trainer Andreas Patz war aggressiv in den Zweikämpfen und gefährlich im Umschaltspiel.

Die Berliner, die zuletzt gegen den HSV trotz Niederlage spielerisch überzeugen konnten, zeigten mal wieder einen extremen Rückschritt in der ersten Hälfte. Coach Fiél traf im Tor eine Richtungsentscheidung für Marius Gersbeck als Nummer eins. Der 29-Jährige rettete in der 14. Minute in höchster Not gegen Regensburgs einschussbereiten Eric Hottmann.

Kurz vor der Pause ging Pascal Klemens dann äußerst ungestüm in einen Zweikampf. Den berechtigten Strafstoß verwandelte Kühlwetter zur verdienten Führung.

Nach dem Wechsel brachte Fiél Hoffnungsträger Fabian Reese ins Spiel. Der 27-Jährige war ein Aktivposten und leitete mit einer Flanke eine gute Gelegenheit für die Berliner ein. Doch der Kopfball von Marten Winkler ging über das Tor (58.). Die Hertha wurde etwas druckvoller, tat sich aber weiter schwer gegen kampfstarke Gastgeber. Huths Kopfball aus kurzer Distanz machte alles klar.