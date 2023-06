Berlin - Bei Hertha BSC gehen die Personalwechsel in der Führungsetage weiter. Nach dpa-Informationen wird der langjährige Kommunikationsdirektor Marcus Jung den Fußball-Zweitligisten verlassen. Seine Nachfolge als Chefin der Medienabteilung soll dem Vernehmen nach seine bisherige Stellvertreterin Vera Krings übernehmen. Zunächst hatte am Montag der „Kicker“ über den Abschied Jungs (54) berichtet. Eine offizielle Bestätigung zu dem Personalwechsel oder Statements der Beteiligten standen am Montag aus.

Krings war in der abgelaufenen Saison aus der Medienabteilung des Regionalligisten Viktoria Berlin zur Hertha gewechselt, zuvor hatte sie beim Berliner Fußball-Verband als Pressesprecherin gearbeitet.

Die Berliner stehen unter großen Sparzwang, der durch den Bundesliga-Abstieg noch verschärft wurde. Nach der Freistellung von Geschäftsführer Fredi Bobic Ende Januar hatten zuletzt mehrere Führungskräfte den Club verlassen müssen, darunter unter anderem auch Kaderplaner Dirk Dufner, der Technische Direktor Sebastian Zelichowski und Teammanager Thomas Westphal.