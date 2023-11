Berlin - Nach zwei Remis nacheinander will Hertha BSC den Anschluss an die obere Tabellenhälfte der 2. Fußball-Bundesliga halten. Die Hauptstädter gastieren am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) beim Tabellenvierten Hannover 96. Mit einem Sieg könnten die Berliner den Rückstand auf die Niedersachsen auf zwei Punkte verkürzen. Hertha-Trainer Pal Dardai sprach vor dem Duell von einem 50:50-Spiel. „Das wird ein guter Test für unsere Psyche“, sagte der Ungar.