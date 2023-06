Berlin - Hertha BSC spürt trotz des Bundesliga-Abstiegs großen Zuspruch durch seine Fans. Wie der Berliner Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, übersteigt der Wert der bislang verkauften Dauerkarten für die kommende Saison schon jetzt den des gesamten Erlöses der verkauften Saisontickets im Vorjahr. Wie viele Dauerkarten genau verkauft wurden, teilte Hertha in der Pressemitteilung nicht mit. Bei Twitter hieß es vonseiten des Clubs, die Vorjahresmarke sei bereits erreicht. In der abgelaufenen Abstiegssaison hatte Hertha bis zum Saisonstart rund 17 500 Dauerkarten verkauft.

Die Preise waren trotz des sportlichen Misserfolgs für die kommende Saison konstant gehalten worden, die Berliner müssen wegen ihrer ökonomischen Probleme massiv sparen.„Wir erfahren derzeit unglaubliche Unterstützung von der gesamten Hertha-Familie. Nicht nur die Zahlen unserer Neu-Mitgliedschaften steigen stetig, auch im derzeitigen Dauerkartenverkauf beweisen unsere blau-weißen Anhängerinnen und Anhänger ihre Liebe für unseren Verein“, wurde Geschäftsführer Thomas Herrich in einer Pressemitteilung zitiert.

Derzeit können nur Mitglieder Dauerkarten erwerben, der freie Verkauf beginnt am kommenden Mittwoch. Mit einer Kapazität von mehr als 74 000 Plätzen hat die Hertha das mit Abstands größte Stadion aller Zweitligisten. Die Saison in der 2. Liga beginnt am 28. Juli, der Spielplan wird am Freitag kommender Woche veröffentlicht.