Berlin - Bei Hertha BSC gehen die Planungen für die kommende Saison ungeachtet der ausstehenden Lizenzerteilung für die 2. Bundesliga weiter. Wie Trainer Pal Dardai nach dem 2:1-Sieg am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg bestätigte, wird Offensivspieler Stevan Jovetic den Hauptstadtclub verlassen. „Wir wissen, dass er nächstes Jahr nicht bleibt. Er hat schon alles gegeben und geholfen. Wir können ihn nicht behalten“, sagte Dardai über den 33 Jahre alten Montenegriner, der am Samstag schon nicht mehr zum Aufgebot der Berliner gehört hatte.

Wie die Berliner am Sonntag mitteilten, wird auch Leihspieler Chidera Ejuke (25) von ZSKA Moskau nicht in Berlin bleiben. Zuvor war schon klar gewesen, dass der bereits suspendierte Ivan Sunjic (26) nach seinem verbalen Disput mit Trainer Dardai keine Zukunft bei der Hertha hat und zu Birmingham City zurückkehrt. Auch mit einem Abschied von Stürmer Dodi Lukebakio (25), auf den Dardai in Wolfsburg ebenfalls verzichtet hatte, wird gerechnet. Die Hertha muss für die Lizenzerteilung unter anderem einen hohen Transferüberschuss erzielen.

Bei der Hertha bleiben wird hingegen Angreifer Florian Niederlechner (32), der erst im Winter vom FC Augsburg nach Berlin gewechselt war. „Wir haben schon vor Wochen mehrere Gespräche geführt, die waren sehr gut. Wir haben Scheiße gebaut. Und ich bin einer von denen, die versuchen wollen, das wieder gutzumachen“, sagte Niederlechner.

Der Trainingsauftakt nach dem nun anstehenden Sommerurlaub wird bei der Hertha am 26. Juni sein, wie Medienchef Marcus Jung bestätigte. Ob Dardai dann noch Trainer ist, dürfte sich in den kommenden Tagen entscheiden. „Nächste Woche kriegt man mit, ob wir weiterarbeiten oder nicht“, sagte die Club-Ikone zur eigenen Zukunft.