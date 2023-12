Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC bestreitet im Trainingslager in Spanien gleich zwei Testspiele. Zunächst treffen die Berliner am 10. Januar (14.00 Uhr) in der Nähe von Alicante auf den belgischen Erstligisten KV Mechelen, drei Tage später (16.00 Uhr) geht es gegen den schottischen Top-Club Glasgow Rangers.

Vom 7. bis zum 14. Januar bereiten sich die Hauptstädter in Südeuropa auf den Rückrundenstart am 21. Januar gegen Fortuna Düsseldorf vor. „Die Bedingungen vor Ort sollen uns dabei helfen, dass sich unsere Mannschaft konzentriert auf die Rückserie und die anstehenden sportlichen Herausforderungen vorbereiten kann“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber.

Trainingsauftakt der Berliner ist am 3. Januar. Drei Tage später gastiert der FC Erzgebirge Aue zum ersten Test im Olympiapark.