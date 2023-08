Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat sich erneut im zentralen Mittelfeld verstärkt. Der Grieche Andreas Bouchalakis wechselt von Olympiakos Piräus zum Hauptstadtclub, wie die Berliner am Donnerstag mitteilten. Der 30-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Bouchalakis spielte für Olympiakos auch in der Champions League und der Europa League. Der Sechser absolvierte zudem 36 Einsätze für die griechische Nationalmannschaft. Durch die Transfers von Bilal Hussein am Mittwoch und Bouchalakis hat Hertha-Trainer Pal Dardai nun deutlich mehr Optionen im zuvor dünn besetzten zentralen Mittelfeld der Hertha.