Berlin - Hertha-Geschäftsführer Thomas E. Herrich hat auf die Frage nach möglichen Lizenzproblemen im Falle eines Abstiegs in die 3. Liga ausweichend geantwortet. „Wir sind für alle Szenarien, die möglich sind, gewappnet und bereiten die vor, in jegliche Richtung, das ist sonnenklar“, sagte Herrich nach dem 1:2 der Berliner gegen den FC Schalke 04.

Nach dem erneuten Rückschlag in der 2. Fußball-Bundesliga stehen die Berliner weiterhin nur knapp vor der Abstiegszone, in diesem Jahr gelang in acht Spielen nur ein Sieg. Der neue Trainer Stefan Leitl konnte in seinen ersten drei Partien nicht gewinnen.

Den Hauptstadtclub drückt eine große Schuldenlast, bei einem Abstieg in die Drittklassigkeit würde sich die wirtschaftliche Lage angesichts schrumpfender Einnahmen verschärfen. „Wir sind seriös“, versicherte Herrich, man handele mit den notwendigen „Gepflogenheiten eines Kaufmanns“, fügte der 60-Jährige an.

Millionenverluste durch fehlende Verträge möglich

Keine Aussage wollte Herrich zu einem Bericht des „Kicker“ machen, wonach viele Spieler keine Verträge für die 3. Liga besitzen und somit im Falle eines Abstiegs den Verein ohne fällige Ablösesumme verlassen könnten. Dadurch würden den Berlinern mögliche Millioneneinnahmen verloren gehen. Man äußere sich grundsätzlich nicht zu Vertragsinhalten, machte Herrich klar.

Sportlich erwartet Herrich eine Reaktion der Mannschaft. „Wir sind mit der Situation in keiner Weise zufrieden. Wir müssen uns sammeln und nach vorne schauen“, sagte er. Besondere Aktionen wie ein Trainingslager seien derzeit aber nicht geplant. Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) spielt die Hertha bei Abstiegskampfkonkurrent Eintracht Braunschweig.