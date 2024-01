Berlin - Zahlreiche Hertha-Fans haben des unerwartet gestorbenen Club-Präsidenten Kay Bernstein am Rande einer Trainingseinheit des Fußball-Zweitligisten gedacht. Rund 80 Anhänger verfolgten am Mittwochnachmittag die erste öffentliche Trainingseinheit der Berliner nach dem Bekanntwerden der Nachricht am Vortag. Viele von ihnen hatten Blumen dabei.

Sportdirektor Benjamin Weber und Trainer Pal Dardai betraten als erste den Trainingsplatz, die Mannschaft folgte. Den Fans sollte mit dem öffentlichen Training auch eine weitere Möglichkeit zur Anteilnahme gegeben werden, hatte Hertha erklärt.

Vor der Geschäftsstelle bildete sich eine Schlange. Dort wurde ein gerahmtes Bild von Bernstein aufgestellt, über eine Ecke die blaue Trainingsjacke gehängt, die das Markenzeichen des Präsidenten war. Vor dem Bild wurden Blumen niedergelegt und Kerzen aufgestellt. Einige Fans weinten, viele trugen sich in das Kondolenzbuch ein.