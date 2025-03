Berlin/Braunschweig - Schon in der ersten Bundesliga-Saison vor 62 Jahren kam es zum Aufeinandertreffen zwischen Hertha BSC und Eintracht Braunschweig. Die Niedersachsen gewannen die Premiere 2:1. Bevor beide Clubs am Sonntag (13.30 Uhr) im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga zu ihrem schon 54. Duell in Braunschweig gegeneinander antreten, lohnt ein Blick auch auf die jüngere Vergangenheit des Fußball-Evergreens.

Die Ausgangslage:

Hertha BSC steckt tief in der Krise. In sieben Spielen in Serie gelang kein Sieg. Ganze vier Punkte wurden in der Rückrunde geholt. Das machte die Eintracht besser. Nach einer verkorksten Hinrunde gab es 2025 immerhin schon zehn Zähler. Die Folge: Gewinnt Braunschweig, sind beide Teams im Tabellenkeller punktgleich.

Der Hertha-Mutmacher I:

Die jüngsten Erinnerungen sind positiv. Am 18. Oktober 2024 gewannen die Berliner ihr Heimspiel 3:1. Es war der 19. Sieg gegen Braunschweig bei 17 Remis und 17 Niederlagen. Nach dem Platzverweis für Eintracht-Torwart Lennart Grill kippt die Partie zugunsten der Hertha. Allerdings war das auch der bislang letzte Liga-Heimsieg. Es folgten sieben Heimspiele ohne Dreier.

Der Hertha-Mutmacher II:

Braunschweig liegt der Hertha generell, wenn es um Punkte geht. In diesem Jahrtausend gab es noch überhaupt keine Niederlage in Bundesliga und 2. Liga. Sechs Siege und drei Remis folgten seit dem 1:2 in der 2. Bundesliga Nord im Jahr 1991. Damals spielte bei der Hertha noch Mario Basler.

Die Pokal-Erinnerungen:

Im DFB-Pokal lief es zuletzt gar nicht gut für die favorisierte Hertha. 2020 entschied Braunschweig in der ersten Runde ein wildes Torspektakel mit 5:4 für sich, zwei Jahre später folgte ein Elfmeter-Drama (6:5) mit besserem Ausgang für die Niedersachsen. In Erinnerung ist noch ein kurioses Kopfballeigentor von Herthas Alexander Madlung beim Pokal-Duell 2004, das dadurch 3:2 für Braunschweig endete.