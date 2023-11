Niederlechner traf im Testspiel am Donnerstag.

Berlin - Nach zuletzt zwei Remis in der 2. Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC sein Testspiel gegen die VSG Altglienicke mühelos gewonnen. Ohne Torjäger Haris Tabakovic und Kapitän Toni Leistner setzten sich die Hauptstädter am Donnerstag gegen den von Union-Berlin-Legende Torsten Mattuschka trainierten Regionalligisten 4:0 (1:0) durch. Florian Niederlechner (13. Minute/61.), Marten Winkler (46.) und Derry Scherhant (69./Foulelfmeter) erzielten im Hanns-Braun-Stadion die Tore für den Favoriten.

Hertha dominierte das Spiel erwartungsgemäß und bescherte Keeper Marius Gersbeck einen weitestgehend stressfreien Nachmittag. Zunächst ließen die Berliner viele Chancen ungenutzt, nach der Pause agierte der Zweitligist dann deutlich abgeklärter vor dem gegnerischen Tor.

Nach der Länderspielpause muss die Hertha am 24. November beim Tabellenvierten Hannover 96 ran. Die Berliner stehen in der engen 2. Liga derzeit nur auf Platz zwölf. Trainer Dardai hatte Platz vier oder fünf als Ziel bis Weihnachten ausgegeben.

Dazu verkündeten die Berliner noch etwas für die Zukunft: In der Jugendarbeit wird Hertha mit dem Karlsruher SC kooperieren. Konkret geht es dabei um „einen detaillierten Austausch der Trainer sowie über eine allgemeine Philosophie in der Nachwuchsarbeit. Außerdem sollen regelmäßige Vergleichsspiele der U-Teams stattfinden“, wurde Edmund Becker, Bereichsleiter der KSC-Akademie, in der Mitteilung zitiert.