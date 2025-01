Benalup-Casas Viejas - Hertha BSC hat zum Abschluss des Trainingslagers in Südspanien einen Testspielsieg gegen den Drittligisten SV Sandhausen erzielt. Der Fußball-Zweitligist gewann die Partie über 4x30 Minuten mit 2:0. In der letzten halben Stunde musste das Spiel allerdings ohne die spanischen Schiedsrichter absolviert werden. Diese hatten nach 90 Minuten ihren Einsatz beendet.

Die Tore erzielten Kevin Sessa (34.) und Michaël Cuisance (53.). Coach Cristian Fiél tauschte zur Hälfte bis auf eine Ausnahme die komplette Mannschaft. Unter den Zuschauern war auch der ehemalige Hertha-Profi und -Manager Michael Preetz. Diego Demme musste wegen Magenproblemen vorzeitig vom Platz.

„Wichtig war, dass alle Spielzeit bekommen haben“, sagte Fiél, räumte aber auch ein: „Viele Sachen, die ich sehen wollte. Viele Sachen, die ich nicht sehen wollte.“ Ins Detail wollte er dabei nicht gehen, forderte aber unter anderem bei ruhenden Bällen mehr Konzentration.

Am Samstag reisen die Herthaner zurück in die Hauptstadt. Am kommenden Sonntag geht es für den Tabellenzwölften auswärts gegen den SC Paderborn in der zweiten Liga weiter. Von den letzten acht Pflichtspielen im vergangenen Jahr hatte Berlin nur eines gewinnen können.